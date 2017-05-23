Rus milyarder yüzen sarayıyla Bodrum'da

RUS milyarder Aleksander Machkevitch, eşi ve kızıyla birlikte, dünyanın en iyi 10 süper lüks yatı arasında gösterilen 'Lady Lara' isimli 150 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı.

Rus milyarder Aleksander Machkevitch, eşi Anna ve kızı Anna Machkevitch ile birlikte çıktığı Ege turu kapsamında, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan sonra bugün öğle saatlerinde Bodrum'a geldi. İngiliz bayraklı 'Lady Lara' isimli yatıyla Bodrum Kalesi açığına demirledi. 91 metre uzunluğunda, içinde 3 yüzme havuzu ve 1 mini denizaltısı bulunan 150 milyon dolar değerindeki çelik zırh gövdeli ultra lüks yat, ilgi odağı oldu. Yat limana sığmayınca, Bodrum Kalesi ile iki mil açıktaki Kara Ada'nın arasına demirlemek zorunda kaldı. Machkevitch, yatın üzerindeki kapalı bölümde uzun süre kitap okudu, güneşlendi. 26 personelin bulunduğu yata, Bodrum Limanı'ndan ve gıda çarşısından yaklaşık 35 bin Euro'luk alışveriş yapıldığı belirtildi.



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