Rus mankenler Diyarbakır surlarını gezip, halay çekti

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da gelinlik ve yöresel kıyafet satışı yapan bir işyerinin defilesine katılmak üzere gelen 5 Rus manken, tarihi surları ve On Gözlü Köprü'yü gezdi, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde gelinlik ve yöresel kıyafeti satışı yapan bir işyeri, modellerini tanıtmak üzere kente 5 Rus manken getirdi. Sabah saatlerinde kente gelen Rus mankenler, önce Sur İlçesinde kahvaltı yaptı. Rus mankenler, daha sonra defileye katılacakları gelinlik, nişan ve kına kıyafetlerini giyerek On Gözlü Köprü'ye geldi. Burada bol bol fotoğraf çeken Rus mankenler daha sonra davul- zurna eşliğinde halay çekti. Halayın ardından mini bir defile yapan Rus mankenler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Mankenler daha sonra Surlara çıkarak hatıra fotoğrafı çekti.

Rus mankenleri Diyarbakır'a getiren Mehmet Kaymak, her şeyden önce tarihi değerleri taşıyan yerleri ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "On Gözlü Köprümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Surlarda da çekimlerimiz olacak. Bu süreçte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimiz için verimli olmaya çalışıyoruz. Rus modeller İzmir'de yaşıyor. Onlarla çalışmak istedik. Diyarbakır'da Rus modelleri daha çok ön planda tutuyoruz. Uçaktan onları alırken biraz tedirgindiler. Memleketimiz feraha kavuşmuş. İnşallah böyle devam eder. Bu süreç bozulmaz daha iyi olur" dedi.

'TERÖR HİÇBİR ZAMAN OLMAYACAK'

Kente gelen Rus mankenlerden Marina Nasedkina daha önceden de Diyarbakır'a çok sevdiğini ve tarihi bir yer olduğunu bildiğini belirterek, "Buradaki insanlar çok şanslı. Bütün turistler herhalde buraya geliyor. Daha önce de Mezopotamya moda için gelmiştik. Bazı üzücü konular yaşandı. Bunun için biz çok üzülüyoruz. Keşke böyle olmasaydı. İnsanlar keşke bunu yaşamasaydı. Herkes mutlu yaşamaya devam ederdi. Turist olarak bazı düşünceler vardı. Turistler gelmeye korkuyor. Ama umarım her şey düzelir. Şu an çok huzurlu hissediyoruz. Herkes tatil yapıyor. Biz de burada çok güzel bir kahvaltı yaptık. Herkes buraya gelmeli. Ne olursa olsun bence artık terör bitti. Terör hiçbir zaman olmayacak" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI