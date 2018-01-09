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Rus lojistik destek gemisinde rahatsızlanan personeli TSK tahliye etti

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Deniz Kuvvetlerine ait 'KIL-158' isimli lojistik destek gemisinde rahatsızlanan personel, yardım talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tahliye edilerek, üniversite...

Rus lojistik destek gemisinde rahatsızlanan personeli TSK tahliye etti

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Deniz Kuvvetlerine ait 'KIL-158' isimli lojistik destek gemisinde rahatsızlanan personel, yardım talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tahliye edilerek, üniversite hastanesine kaldırıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri'ne ait 'KIL-158' isimli lojistik destek gemisi, 7 Ocak günü Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında rahatsızlanan bir personeli için TSK'dan tıbbi tahliye talebinde bulundu. Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordinasyonla, hasta personel gemiden tahliye edildi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi devam eden personele, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevlendirilen bir tabip subay ve bir sağlık astsubayın refakat ettiği belirtildi.

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