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Rus iş insanlarından Bodrum ziyareti

GENEL 21.01.2020, 10:32
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Rus iş insanlarından Bodrum ziyareti
BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Rusya'daki girişimlerinin ardından Rus iş insanları, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yapılan görüşmelerde, Gümbet bölgesinde, çok amaçlı spor kompleksi projesi için heyetler arasında komiteler kurulmasına karar verildi.
Rusya- Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Yardımcısı Adam Lyanov, Rus iş insanı Denis Şafutdinov, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bodrum'a geldi. Ziyaretlerde Rusya-Türkiye İş Konseyi Bodrum resmi temsilcisi Hakan Cihaner de hazır bulundu. İlk olarak Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ı ziyaret eden heyet, daha sonra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile makamında bir araya geldi. Ziyaretlerde, Rusya ve Bodrum arasında yapılabilecek ekonomik iş birliği ve temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından heyet, Gümbet dolgu alanı bölgesinde incelemelerde bulundu. Rus iş insanlarının resmi ziyaretlerin ardından Bodrum Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda Başkan Aras, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesi ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Engin Kaplan, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı'nın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; Bodrum'da düzenlenen Rus Kültür Günleri'nde gündeme gelen ve ardından BODTO'da imzalanan iyi niyet mektubu ve Başkan Aras'ın Moskova ziyareti sırasında imzalanan protokolle pekiştirilen ilişkilerde yeni döneme girildiği belirtildi. Bu kapsamda, Bodrum'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım için ilk görüşme yapıldı.
'BODRUM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Antalya'nın artık Rus turistler için sıradan bir yer olduğunu ve farklı arayışlar içinde olduklarını belirterek, konuşmasına başlayan Palankoyev, Bodrum'u kendine özgü yapısından dolayı çok önemsediklerini söyledi. Rusya Ticaret Bakanlığı adına hizmet verdiklerini belirten Palankoyev, "İçinde bulunduğumuz oluşum gereği Türkiye'ye yapılan bütün yatırımlardan haberdarız. Bu yatırımların iş hacminin artması için çalışıyoruz. Bir hedef belirleyerek elimizdeki bütün imkanları, bu hedef doğrultusunda kullanmalıyız. Bodrum'un Rusya'da ve dünyada tanıtılması, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.
BODRUM'A 40 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Toplantı, Denis Şafutdinov'un genel müdürü olduğu şirketçe Bodrum'a yapmayı planladıkları çok amaçlı spor kompleksi ile ilgili katılımcılara yaptığı sunumla sürdü. Yapılan sunumda, projenin birden çok spor dalına ev sahipliği yapabileceği, buz hokeyi sahası dışında da farklı sahaların bulunduğu ve yaklaşık 16 bin seyirci kapasitesi ile 40 milyon dolarlık bir yatırım olduğu anlatıldı. Yap işlet devret sistemi ile yapılması planlanan proje, hayata geçirildiği takdirde malzeme alımının yüzde 60'ının da Bodrum'dan temin edileceği vurgulandı.
'ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI'
Sunumun ardından konuşan Başkan Aras, Rusya ile gelişerek süren ikili ilişkilerin Bodrum ekonomisine ve dolayısıyla Bodrum halkına çok büyük fayda sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Bodrum'da ve ardından Moskova'da gerçekleşen çalışmalarımız bugün meyvesini vermeye başlıyor. Bodrum'un Türkiye'nin Davos'u olma yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Yapılmak istenen proje için Gümbet dolgu alanını düşünüyoruz. Bu bölgenin canlandırılması için biz de belediye olarak proje hazırlamıştık ama şimdi Rus heyetinin önerdiği çok amaçlı spor kompleksi için belediyemiz ARGE ve Proje Ofisi, meslek odalarımız ve BOTAV temsilcilerinin yer alacağı komite tarafından değerlendirilecek. Bahse konu proje şayet hayata geçirilirse bu bölgenin kalkınması için büyük bir adım olacak. Böyle bir proje ile deniz-kum-güneş konseptinin dışına çıkarak Bodrum'u farklı bir yönüyle pazarlama imkanı bulacağız."
Oda başkanlarının da görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, söz konusu projenin ve Bodrum turizmine katma değer kazandıracak proje önerilerinin her yönüyle değerlendirilmesi amacıyla ortak komitelerin kurulmasına karar verildi. Toplantı sonrasında Bodrum Kalesi'ni gezen heyet, aynı gün ilçeden ayrıldı.

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