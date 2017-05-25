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Rus generalin cesediyle ilgili kuruldan karar çıkmadı

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, () - ARDAHAN’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan Rus generale ait olduğu iddia edilen ceset için toplanan kuruldan karar çıkmadı. Eksik bilgi ve belge nedeniyle kurulun 1 ay sonra toplanması kararlaştırıldı. Ardahan...

Rus generalin cesediyle ilgili kuruldan karar çıkmadı

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, () - ARDAHAN’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan Rus generale ait olduğu iddia edilen ceset için toplanan kuruldan karar çıkmadı. Eksik bilgi ve belge nedeniyle kurulun 1 ay sonra toplanması kararlaştırıldı.
Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında geçen 25 Nisan günü yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan tabutta, üniformasıyla gömülmüş işgalci Rus generale ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Cesedin kime ait olduğuna ilişkin önceki gün Kars Müze Müdürlüğü'nde toplanan kuruldan bir karar çıkmadı. Eksik bilgi ve belge nedeniyle kararın bir ay sonrasına kaldığını belirten Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar şöyle dedi:
"Her ay olduğu gibi, bu ay da 12 kişilik uzman ekip toplandı. Gündemindeki konuları görüştü. Ancak Rus subayın cesediyle ilgili eksik bilgi ve belgelerden dolayı, karar çıkmadı. Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset ile ilgili karar 24- 25 Haziran'daki toplantıya kaldı."

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