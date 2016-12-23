Rus Büyükelçinin adı Söke'de kahvede kitap köşesine verildi

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - ANKARA'daki bir sanat galerisinde Sökeli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen suikastla öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un adı, ilçedeki bir kahvenin kitap köşesinde yaşayacak. Kahveci Haluk Yalçınöz, "Suikastçı polise tepki olarak Rus Büyükelçi'nin ismini Söke'de yaşatacağız" dedi.

Söke'nin Ağaçlı Mahallesi'nde 5 yıldır kahve işleten, 'Kitap Okuyana Çay Bedava' kampanyasıyla dikkat çeken Haluk Yalçınöz, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren saldırganın Sökeli olmasına tepki gösterdi. Kahvesinde kurduğu kitap köşesinin adını ise 'Andrey Karlov' köşesi koydu. Müşterilerin de bunu olumlu bulduğunu ifade eden Haluk Yalçınöz, "Ankara'da bir sanat sergisinde kalleşçe sırtından vurularak öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u vuran polisin Sökeli olması bizleri çok üzdü. Söke'nin bu şekilde anılmasına biz karşıyız. Sanata destek için gelen bir büyükelçinin bir sanat galerisinde vurulmasına tepkiliz. Bunların amaçlarını biliyoruz. Ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmaktır. Biz de bir Sökeli olarak kahvemizde bulunan kütüphaneye tepki olarak Andrey Karlov Kütüphanesi koymayı uygun bulduk. Sanat sergisinde yapıldığı için biz de borcumuz olduğunu düşündük. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızın gönderdiği yaklaşık 3 bin kitabın bizim için önemi büyüktür. Bu nedenle kütüphanemizin ismini Rus Büyükelçi 'Andrey Karlov' köşesi ismini koyduk" dedi.

MÜŞTERİLER DESTEK VERDİ

Kahveci Haluk Yalçınöz'ün kitap köşesine öldürülen Rus Büyükelçi'nin adını vermesine destek veren müşterilerden Mehmet Altın (27), "Söke'den bu tür insanlar çıkmaz. Bu vatana yapılan bir ihanettir. Bilsinler ki Söke'de yeterince vatansever var. Biz Söke'yi bu tür olaylarla anılmasına tepkiliyiz. Kütüphaneye verilen imsi de destekliyoruz" derken, Sabri Türkyılmaz (19) ise, "Yaşanan bu olay Söke halkı için çok üzücü bir olaydır. Biz buna karşıyız. Haluk Yalçınözü destekliyoruz" diye konuştu.

"POLİSİN YAPMASI BİZİ ÜZDÜ"

Mustafa Özsümer (60) ise, "Kitap köşesi çok güzel oldu. Bu dönemlerde insanları aydınlatmak bir lokma ekmek vermek kadar değerlidir. Öldürülen büyükelçi adına bir köşe yapılmıştır. Bu da bizim için çok güzeldir. Türk milleti ne renkçi, ne de ırkçı düşmanı değildir. Bizim açımızdan çok utanç verici bir olaydır. Bir polisin bunu yapması bizi daha çok üzdü. Söke'den böyle biri çıkmış ama hiçbir muhtarlık bunu kabul etmiyor. Sökeli de olsa Türk vatandaşı da olsa, İzmirli, Ağrılı'da olsa biz bunu kabul etmiyoruz. Bir sepet yumurtanın içinden biri bozuk çıktı diye hepsi bozuk değildir" dedi.

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