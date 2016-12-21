Rus Büyükelçi'yi öldüren saldırganın cep telefonundaki 4 ayrı şifre çözülmeye çalışılıyor (2)

RUS HEYETLE BÜTÜN DETAYLAR PAYLAŞILIYOR

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili saldırganın akraba ve arkadaş çevresinden bazı kişilerin ifadelerinin alındığı, bazı kişilerin de bilgisine başvurulduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yapılan tüm işlemlerin Rus heyetle paylaşıldığı belirtildi.

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve saldırıdan sonra Ankara'ya gelen 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor. Olaydan sonra savcılık, Altıntaş'ın sosyal çevresini ve ilişkilerini belirleyebilmek için aile ve yakın arkadaş çevresindekilerini gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadelerinde Altıntaş'ın içine kapanık bir kişi olduğu ve antisosyal kişilik bozukluğunun olduğunun değerlendirildiği, bununla ilgili daha önce tedavi görüp görmediği ile ilgili de soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

17-25 ARALIK'TAN SONRA FETÖ'DEN UZAKLAŞTI

Saldıran Altıntaş'ın geçmişini incelemeye alan savcılık, saldırıda FETÖ bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Altıntaş'ı polis olması konusunda yönlendiren kişinin gözaltında bulunan dayısı Hasan F. olduğu, Hasan F.'nin de daha önce FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve mahkemece serbest bırakıldığı belirlendi. Ayrıca polis okuluna girişte, Altıntaş'a FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten men edilen kişilerin yardım ettiği ortaya çıktı. Polis okulunda yakın ilişki kurduğu kişilerden bazılarının da FETÖ soruşturmasında gözaltına alındığı belirtildi; ancak Altıntaş'ın tam olarak örgütle organik bir ilişkisi tespit edilemedi. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'den uzaklaştığı ve farklı dini grupların sohbetlerine de gittiği belirlenen Altıntaş'ın, FETÖ ile bağlantısının tam olarak ne olduğu soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

SALDIRIDAN ÖNCE DUŞ ALIP TEMİZLİK YAPMIŞ

Altıntaş'ın olaydan sonra yapılan üst aramasında, biri tabancada olmak üzere 4 şarjör bulundu. 70'e yakın kurşun sıktığı belirlenen saldırganın, 14 Aralık'ta rezervasyon yaptırdığı otele olay günü giriş yaptığı belirlendi. Önce Yenimahalle'de bulunan bir hastaneye giderek, rapor alan Altıntaş'ın daha sonra emniyete gittiği ve buradan da olaydan birkaç saat önce otele gittiği anlaşıldı. Otele girerken spor kıyafetli olduğu tespit edilen Altıntaş'ın, takım elbiseyi de saldırıdan 3 gün önce satın aldığı ortaya çıktı. Üzerinden 155 TL çıkan Altıntaş'ın, saldırıdan önce duş aldığı, kişisel temizlik yaptığı ve traş olduğu anlaşıldı.

METRO SALDIRISINI SORUŞTURAN POLİS AMİRİ DE HEYETTE

Soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri, yapılan her işlemin kamera ile kayıt altına alındığı ve Rus heyetle paylaşıldığını belirtti. Adli Tıp'taki işlemlerin de Rus heyetle birlikte yapıldığı ve gözaltına alınanların ifadelerine Rus heyetten polislerin de girdiği belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hiçbir şeye dokunulmadığı ve Rus heyetin incelemesinin ardından delillerin kaldırıldığı söylendi. Ayrıca olay yeri krokisinin de heyete verildiği ve yeni gelişmelerin de paylaşılmaya devam edileceği belirtildi. Rus heyet içerisinde bulunan bir polis amirinin, 2010'da Moskova'da metroya yönelik düzenlenen bombalı saldırının soruşturmasını yürüten kişi olduğu da öğrenildi.

Savcılık yetkilileri, saldırgana ait telefonun şifresinin çözülmesi ve HTS kayıtlarının tespiti için çalışmaların sürdüğünü, şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın gidişatına göre gözaltı sayısının değişebileceği belirtti.

Özkan ARSLAN / ANKARA, ()