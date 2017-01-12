Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 130 borda numaralı 'Kolorev' isimli askeri gemi Ege Denizi'ne açıldı.Rus Donanması'na ait, 130 borda numaralı, 112 metre uzunluğundaki 'Korolev' isimli askeri gemi saat 07.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 08.35 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen Rus gemisi, yarım saat içinde Çanakkale önlerinde ulaştı. Geminin Kilitbihar Köyü'nde tepedeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçişi sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ege Denizi'ne yol alan Kolorev'e boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekipleri eşlik etti.

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