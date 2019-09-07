Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı ‘Prof. Nikolay Muru’ adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.



Ege Denizi’nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Rus Donanması’na ait SB-565 borda numaralı ‘Prof. Nikolay Muru’ adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.



‘Prof. Nikolay Muru’ adlı kurtarma ve yedekleme römorkörüne, Boğaz’dan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.