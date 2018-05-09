Rumlar, doğalgaz boru hattı haritası yayımladı

AKDENİZ'de, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından oluşturulmaya çalışılan gaz boru hattının uzunluğunun 2 bin 200 km olacağı belirtildi.

Yaklaşık 3,5 km derinliğe sahip olacak doğalgaz boru hattı, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'ya kadar uzanacak. Projenin ilk etabının inşaasına 2018 sonu veya 2019 başında başlanılması bekleniyor. Tüm projenin ise 2022'de sona erdireleceği kaydediliyor.

Akdeniz'den çıkarılacak doğalgaz bu yolla Avrupa pazarına taşınacak. Gaz boru hattının sadece inşaat maliyeti 3 milyar 500 milyon Euro (18 milyar TL) olarak hesaplanıyor. Boru hattından yılda 500 ile 1 milyar Euro'luk gelir hedefleniyor.

İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi, doğalgazın yanında bu yolla hem elektrik hem de internet hattı kurmayı amaçlıyor. Bu yöndeki düşünceyi ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaretinde yaptı.

Boru hattının güzargahı ile ilgili imzalar 2017 yılında bakanlar seviyesinde yapılan bir toplantıda atılmıştı. Anlaşmaya İsrail, Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs Rum Yönetimi imza koymuştu.



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