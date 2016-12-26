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Rümeysa tedavi olacak

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),()-MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde, 25 milyonda bir görülen ‘Moyamoya’ hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat edilmesi uyarısında bulunduğu 13 yaşındaki Rümeysa Cüce’ye, Sağlık...

Rümeysa tedavi olacak

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),()-MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde, 25 milyonda bir görülen ‘Moyamoya’ hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat edilmesi uyarısında bulunduğu 13 yaşındaki Rümeysa Cüce’ye, Sağlık Bakanı Recep Akdağ sahip çıktı.
Adem-Nuran Cüce çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7'nci sınıf öğrencisi Rümeysa'nın 2015 yılında ortaya çıkan hastalığının gazete ve televizyonlarda yer almasının ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın devreye girmesi ile tedavi yolu açıldı. Bakan Akdağ'ın talimatı ile Rümeysa Cüce, hazırlıklarını tamamlayarak tedavi olacağı Ankara Numune Hastanesi'ne gitti. Rümeysa’yı yolcu etmeye gelen akrabaları ve komşuları  tedavisi için dua ederken baba Adem Cüce sevincini dile getirerek şunları söyledi:
"İnşallah kızım artık kurtulacak. Bir yıldır uğraştığımız hastalık ile çok zor günler geçirdik. Kızımın hastalığını basın aracılığı ile duyan Sayın Sağlık Bakanımız Recep Akdağ, tedavisi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Bugün Ankara Numune Hastanesi'ne gidiyoruz. İnşallah orada yapılan muayene ve tedavi sürecinin ardından kızım eski sağlığına kavuşacak. Bize bu zor günlerde yardımcı olan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Sağlık müdürümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ederim. Artık kızım yaşayacak" dedi.
Anne Nuran Cüce ise kızının tedavi olacak olmasına çok sevindiğini ve vesile olanlara teşekkür etti.
OYNAMAK İSTİYORUM
Tedavi olacağını öğrenen Küçük Rümeysa ise sevincini dile getirerek, "Bakan amcama çok teşekkür ederim. İnşallah ameliyat ile tedavi olacağım. Artık oynayıp, okula gidebileceğim. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

FOTOĞRAF

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