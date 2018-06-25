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Rum sözcü: Seçim bitti, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda sözlerini duyma zamanı

TÜRKİYE'deki seçimleri değerlendiren Kıbrıs Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, seçimlerin bitmesinin ardından Türkiye'nin Kıbrıs konusunda ne söyleyeceğini duyma zamanının geldiğini söyledi. Kıbrıs Rum tarafı olarak müzakerelere...

Rum sözcü: Seçim bitti, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda sözlerini duyma zamanı
TÜRKİYE'deki seçimleri değerlendiren Kıbrıs Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, seçimlerin bitmesinin ardından Türkiye'nin Kıbrıs konusunda ne söyleyeceğini duyma zamanının geldiğini söyledi.
Kıbrıs Rum tarafı olarak müzakerelere hazır olduklarını belirten Prodromou, sürecin yeniden başlaması için artık seçim gibi herhangi bir faktörün kalmadığını söyledi.
Türkiye'nin Kıbrıs müzakereleri konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e cevap vermesi gerektiğini ileri süren Rum Sözcü, "Rum tarafı Türkiye'nin müzakerelere devam edip etmeyeceğini görmek istiyor" dedi.
RUMLARIN ŞARTI
Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'tan Türk askerinin çıkması ve Türkiye'nin Ada üzerindeki garantilerinin ortadan kalkması durumunda, siyasi eşitliği, yani 'Dönüşümlü Başkanlığı' kabul edebileceği mesajı vermişti.

 

 

 

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