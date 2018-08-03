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Rum muhalifler: Türk siyasilere 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıma şartıyla pasaport verilsin

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in, tatil için Rum Baf Havalimanı'nı kullanarak Ürdün'e gitmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Rum muhalefet partileri, Türk siyasetçilere verilen pasaportların...

Rum muhalifler: Türk siyasilere 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıma şartıyla pasaport verilsin
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in, tatil için Rum Baf Havalimanı'nı kullanarak Ürdün'e gitmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Rum muhalefet partileri, Türk siyasetçilere verilen pasaportların geri alınmasını ve 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıdığı ve savunduğu yönünde bir beyanını imzalaması' şartıyla yeniden verilmesi gerektiğini savundu.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kuzenleriyle birlikte tatil için Ürdün'e gitti. Çeler ve beraberindekiler, yurt dışına çıkışta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Baf Havalimanı'nı kullandı. Bakan Çeler'in sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları, 'Çeler Baf'tan uçtu' diye haber oldu. Çeler'in, KKTC'den uçuşlarda yüksek bilet fiyatlarının olduğu bir dönemde Rumların havalimanını kullanması, sosyal medyada tartışma yarattı. Çeler de yaptığı açıklamada, 'ucuz olduğu için Baf havaalanını kullandığını' söyledi.
Rum muhalefet partileri de yaptıkları açıklamalarla tartışmaya katıldı. Rum muhalifler, Türk siyasetçilere verilen pasaportların geri alınmasını ve 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıdığı ve savunduğu yönünde bir beyanını imzalaması' şartıyla yeniden verilmesi gerektiğini savundu. EDEK partisinden yapılan yazılı açıklamada ise KKTC'li bakanlara pasaport verilmesi eleştirildi. Açıklamada, "Çeşitli ülkelere serbest seyahat ve hatta Avrupa Birliği içerisinde Avrupa vatandaşlarının bütün imtiyazlarından yararlanmak için kullansınlar diye 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportu vermesi mümkün mü?" diye soruldu.
84 BİN PASAPORT VAR
Rum Fileleftheros gazetesine açıklama yapan bir yetkili de, "Kıbrıslı Türklerin neredeyse tamamı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' belgesi hamilidir ve gerek devletin vatandaşı gerek Avrupa vatandaşı olarak bütün haklardan yararlanıyorlar" dedi.
Rum İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise "Verilere göre, yaklaşık 110 bin Kıbrıslı Türk, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliği, 84 bini de pasaport hamilidir. Herhangi bir Kıbrıslı Türk, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşı olarak kimlik veya pasaport almak için başvurursa Nüfus İdaresi Dairesi kendisine bu belgeleri verir" diye konuştu.
'Kıbrıs Cumhuriyeti' AB üyesi olduğu için, pasaport alan Kıbrıslı Türkler de bu haklardan yararlanıyor.

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