Rum medyası: Erdoğan, ilk turda zaferini ilan etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanması Rum medyasında manşetlerden verildi. Gazeteler, Erdoğan'ın ilk turda egemenliğini ilan ettiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erdoğan'a verdiği desteğin önemli olduğuna işaret edilen haberlerde, Erdoğan'ın net ve açık şekilde zaferini ilan ettiği kaydedildi.

Türk halkının istikrara oy verdiği belirtilen haberlerde; Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de açıklamalarına yer verildi. Rum devlet kanalına açıklamalar yapan Hristodulidis, seçimlerin Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlamasına yardım edecek koşullar meydana getirilmesini umduğunu söyledi.

MHP'YE DİKKAT ÇEKTİ

MHP'nin süreçteki rolüne de atıf yapan Hristodulidis, "Kıbrıs sorununun milliyetçi partinin esaslı bir role sahip olmak isteyeceği konulardan biri olmamasını umalım" dedi.

KKTC Medyası da; seçimlere geniş verdi. Gazeteler, 'Zafer yine Erdoğan'ın', 'Türkiye devam dedi' manşetlerini attı.