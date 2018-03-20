Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

Rum Lider Anastasiadis’in kızıyla damadından Nusret Gökçe'li 'tuzlama' paylaşımı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KIBRIS Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis’in kızı Inos Anastasiadis ile damadı Yannis Misirlis, Dubai gezisinde, Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu ünlü et lokantasında yemek yiyip, tuzlama hareketini (saltbae)...

Rum Lider Anastasiadis’in kızıyla damadından Nusret Gökçe'li 'tuzlama' paylaşımı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KIBRIS Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis’in kızı Inos Anastasiadis ile damadı Yannis Misirlis, Dubai gezisinde, Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu ünlü et lokantasında yemek yiyip, tuzlama hareketini (saltbae) yaptı. 
Inos Anastasiadis ve eşi Yannis Misirlis, çıktıkları Dubai gezisinde, meşhur et lokantasının sahibi Nusret Gökçe'yi ziyaret edip, yemek yedi. Yemek sırasında Gökçe ile birlikte akım haline dönüşen tuzlama hareketini de yapan çift, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Yannis Misirlis, Nusret Gökçe ile poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, biftek pişirme teknikleriyle ilgili bilgi aldığını kaydetti. 
Kıbrıs sorunun tartışıldığı dönemde, Rum Lider Anastasiadis’in kızıyla damadının Türk lokantasında poz vermesi ise dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314