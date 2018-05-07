Rum lider Anastasiadis'in annesi yaşamını yitirdi

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in annesi Theano Anastasiadis (94) dün yaşamını yitirdi.
Nikos Anastasiadis'in annesi Theano Anastasiadis, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nikos Anastasiadis'i arayarak taziyelerini iletti.
FOTOĞRAFLI
Nikos Anastasiadis'in annesi Theano Anastasiadis, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nikos Anastasiadis'i arayarak taziyelerini iletti.
FOTOĞRAFLI