Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis: Kıbrıs'ta en kritik dönemden geçiyoruz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda en kritik dönemden geçtiklerini söyledi. Rum lider Nikos Anastasiadis de siyasi parti başkanlarını süreç ile ilgili acil topladı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili, "Hiç abartısız, muhtemelen Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere tarihindeki en kritik dönemden geçmekteyiz" diye konuştu. Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'ye Türk tarafı ile diyaloga başlamaya hazır olduklarını söylediklerini kaydetti.

Siyasi partilere de mesaj gönderen Nikos Hristodulidis, "İşbirliği, birlik, bütünlük ve itidale, başka bir zamandan çok daha fazla ihtiyaç var" dedi.

Öte yandan, Rum lider Nikos Anastasiadis de, siyasi parti başkanlarını süreç ile ilgili acil topladı. Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliyu ise amaçlarının Türk askerinin ve garantilerin olmadığı bir Kıbrıs olduğunu söyledi.



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