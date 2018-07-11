Rum basını: Akıncı, sırtını Erdoğan'a dayadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyaret, Ada medyasında geniş yer buldu. Rum Fileleftheros gazetesi, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sırtını Erdoğan'a dayadı" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini, KKTC medyası 'Erdoğan'a sevgi seli', 'Kıbrıs Türk'ü Erdoğan'ı bağrına bastı'; Rum medyası ise 'Erdoğan Kıbrıs milli dava dedi', 'Taviz istiyorlar' başlıklarıyla okuyucularına aktardı.

Erdoğan'ın, Rum tarafından çözüm için taleplerini sıraladığına dikkat çeken Fileleftheros gazetesi, "Akıncı, sırtını Erdoğan'a dayadı" yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "KKTC ekonomik çekim merkezi olacak" sözünü de öne çıkaran gazete, Erdoğan'ın kalabalık bir topluluk tarafından karşılandığını belirtti.

RUM SİYASİ PARTİLER TEPKİ

Rum siyasi partileri ise Erdoğan'ın ziyaretine tepki gösterdi. Siyasi partiler, Erdoğan'ın ziyareti karşısında, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in pasif kaldığı eleştirisi yaptı.



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