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Rum Bakan Hristodulidis: BM, Kıbrıs'a yeni temsilci atayacak

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde, tarafların görüşlerini anlaması için bir temsilci atayacağına...

Rum Bakan Hristodulidis: BM, Kıbrıs'a yeni temsilci atayacak
GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde, tarafların görüşlerini anlaması için bir temsilci atayacağına dair bilgileri olduğunu söyledi.
Kıbrıs müzakerelerinin hemen başlamasını istediklerini belirten Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, "Uluslararası toplumdan elde ettiğimiz bilgiler, Türkiye'nin seçim süreci tamamlanmadan herhangi bir müzakereye başlamayı istemediğini gösteriyor" dedi.
TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE ATIF
Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri nedeniyle, yaptıkları temasların sürecin nasıl başlayacağı yönünde olduğunu kaydeden Hristodulidis, bu yöndeki görüş yoklamalarının şimdiden yapılması gerektiğini söyledi. Hristodulidis, "Biz görüşmelerin hemen olmasını istiyoruz ve bu veya önümüzdeki hafta için bile hazırız. Genel Sekreter bir temsilci atama yönüne giderse bu temsilcinin tüm müdahil ülkeleri hemen ziyaret edebileceğini düşünüyoruz. Her şey, yeniden başlama perspektiflerinin oluşması ve niyetlerin araştırılması için sadece Kıbrıs'a değil tüm bölgeye, Yunanistan'a, Türkiye'ye, İngiltere'ye ve Brüksel'e temsilci gönderileceğini gösteriyor" diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelere yeniden başlama mesajı vermiş ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e çağrı yapmıştı.

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