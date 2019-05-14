Rum asıllı yaşlı adam, elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Rum asıllı Zafir Pinari (86), evinde elleri ev ayakları bağlı olarak ölü bulundu. Pinari'nin ölümü ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin arandığı bildirildi.

Gökçeada İlçesi Zarife Tepesi mevkiindeki evinde tek başına yaşayan Rum asıllı Zafir Pinari'ye yemek götüren komşusu kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekipleri Zafir Pinari'yi ölü buldu. Elleri ve ayakları bağlı olarak yatakta bulunan Pinari'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin de arandığı öğrenildi. Zafir Pinari'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.