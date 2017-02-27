Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Rum asıllı Kore gazisi askeri törenle toprağa verildi

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren Rum asıllı Türk vatandaşı Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kore...

Rum asıllı Kore gazisi askeri törenle toprağa verildi
İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren Rum asıllı Türk vatandaşı Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı. Banago, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Banago'nun cenazesi bugün Gökçeada'ya getirildi. Kore gazisi olan Rum asıllı Türk vatandaşı Banago'nun cenazesi için Zeytinliköy'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde askeri tören düzenlendi.
Gökçeada Metropoliti Kirilios'un yönettiği ayine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, MHP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından gazi Banago'nun bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, adadaki mezarlıkta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.