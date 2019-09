Ruhsatsız 18 katlı binaların yıkımına başlandı

ERZURUM'da proje ve ruhsatı olmadığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan, madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen New City konutlarının yıkımına başlandı. 550 bin liraya ihale edilen yıkım, 200 gün sürecek.



Merkez Palandöken ilçesinin Yenişehir semtinde, Büyükşehir Belediye eski Başkanı AK Parti'li Ahmet Küçükler döneminde 2 bin 100 konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. Eski İmar İskan Konutları'nda oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Temeli 2013 yılında atılan 36 bloktan oluşacak ve 240 milyon liraya mal olacağı belirtilen projede mağdur olanlar, sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.



İş adamı Ahmet Metin Karadayı, başka inşaat projeleri nedeniyle 'dolandırıcılık' suçundan 386 yıl hapis cezası alınca cezaevine girdi. Karadayı, inşaatları tamamlamayınca çok sayıda kişinin ev sahibi olma hayali, hüsranla bitti. New City projesinde maketlere bakarak ev alanlar, Bölge İdare Mahkemesi'nde hizmet kusurundan kaynaklı zararların giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı.



‘ADETA GÖKYÜZÜNDEN DAİRE SATIN ALMIŞLAR’



Büyükşehir Belediyesi 1'inci Hukuk Müşavirliği tarafından mahkemeye gönderilen savunmada, "Müvekkiliniz dolandırılmaya karşı hiçbir tedbir almamıştır. İmzaladığı kağıtta gayrimenkulün pafta, ada, parsel numaraları ile diğer mülkiyet bilgileri bulunmamaktadır. Adeta gökyüzünden daire satın almıştır" denildi.



12 bloğu tamamlanan, bazıları ise yarım kalan New City konutları, madde bağımlılarının uğrak yeri oldu. Liseli iki gencin de canına son verdiği, bazı kişilerin de intihara teşebbüs ettiği inşaat halindeki binalar, vatandaşların tepkisine neden oldu.



YIKIM 200 GÜN SÜRECEK



Sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar, inşaatların yıkılmasını istedi. Yaklaşık 5 yıl inşaat halinde bekleyen binalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi, yıkım kararı aldı. 10 Eylül günü binaların yıkımı için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, 200 gün sürmesi beklenen yıkımı 550 bin liraya ihale etti. İhaleyi kazanan firma, binaların yıkımına başladı.