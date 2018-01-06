RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nde Balık Müzesi açıldı

RİZE'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde, 350 farklı türü barındıran Balık Müzesi ziyarete açıldı. Müzede, RTEÜ tarafından literatüre kazandırılan 35 yeni balık türü de sergileniyor. Fakülte Araştırma Görevlisi Cüneyt Kaya, müzenin balık türü sayısına göre Türkiye'nin en kapsamlı balık müzesi olduğunu söyledi.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde, 15 yıldan bu yana sürdürülen saha çalışmaları ile toplanan balık türlerinin yer aldığı müze kuruldu. Yeniden tasarlanarak ziyarete açılan müzede, özel ışıklandırmalı akvaryumlarda yer alan canlı balıkların yanı sıra kavanozlarda çeşitli balık türleri sergileniyor. Türkiye'nin en fazla tür barındıran balık müzesinde 350 farklı tür yer alıyor. 250 tatlı su balık türü, 60 deniz balığı türü, ve 10 çeşit omurgasız canlının yer aldığı müzede yunus, köpek balığı ve ahtapot gibi canlılar da bulunuyor. Müzede, Türkiye'ye özgü 150 endemik tür ile RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nin literatüre kazandırdığı 35 balık çeşidi de sergileniyor.

"HEM BİLİMSEL HEM GÖRSEL"

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Cüneyt Kaya, 350 farklı balık türünü barındıran Türkiye'nin en fazla türe sahip balık müzesini oluşturduklarını belirterek, bu çalışmanın 15 yıllık bir geçmişi olduğunu anlattı. Kaya, şöyle dedi:

"350 tür balığın 150'ye yakınının ülkemiz için endemik olması ve 35 tanesini de fakültemizdeki öğretim elemanlarının tanımlaması nedeniyle son derece önemli. Fakültemiz tarafından tanımlanan türlerin 10 tanesi 'kırmızı benekli' denilen doğal alabalıklar. Diğerleri de sazangiller ve kaya balıkları gibi su canlıları. 2-3 yıl öncesine kadar müzemiz bugünkü kadar modern ve güzel değildi. Rektörümüzün desteğiyle şu anda hem bilimsel hem de görsel bir ortam oluşturma imkânımız oldu" dedi.

MÜZEYE YOĞUN TALEP

Sivil toplum örgütlerinin, öğrenci ve halkın müzeyi ziyaret ettiğini kaydeden Kaya, "Ziyaret için birçok talep alıyoruz. Buraya gezmeye geliyorlar, biz de ülkemizde endemik olan yeni türleri onlara tanıtma imkânı buluyoruz" dedi.



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