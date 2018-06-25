Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Rotterdam direkt uçuşu, Kapadokya turizmine 'can suyu' olacak

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Valiliği, Kapadokya turizmine önemli katkı sağlayacak Rotterdam-Nevşehir direkt uçak seferlerinin başlayacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ''Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Bakanlar...

Rotterdam direkt uçuşu, Kapadokya turizmine 'can suyu' olacak

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Valiliği, Kapadokya turizmine önemli katkı sağlayacak Rotterdam-Nevşehir direkt uçak seferlerinin başlayacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ''Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Bakanlar Kurulununı ‘Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar’ı ile sağlanan teşvik kapsamında ilk uçuş seferi, 06 Nisan 2018'de Bulgaristan
Havalimanından Kapadokya Havalimanına gerçekleşmişti. Aviro Air şirketince 10 Temmuz 2018-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Rotterdam/Nevşehir/Rotterdam bağlantılı olarak; Salı ve Cuma günleri olmak üzere Yurtdışı Charter Uçuşları planlanmış, Havalimanınca söz konusu uçuşlar için uygunluk verildi'' denildi.
Peribacalarıyla ünlü Kapadokya bölgesindeki turizmciler, bu kararın bölge turizmi için önemli olduğunu, turizmcilere adeta 'can suyu' verildiğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325