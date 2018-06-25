Rotterdam direkt uçuşu, Kapadokya turizmine 'can suyu' olacak

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR Valiliği, Kapadokya turizmine önemli katkı sağlayacak Rotterdam-Nevşehir direkt uçak seferlerinin başlayacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ''Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Bakanlar Kurulununı ‘Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar’ı ile sağlanan teşvik kapsamında ilk uçuş seferi, 06 Nisan 2018'de Bulgaristan

Havalimanından Kapadokya Havalimanına gerçekleşmişti. Aviro Air şirketince 10 Temmuz 2018-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Rotterdam/Nevşehir/Rotterdam bağlantılı olarak; Salı ve Cuma günleri olmak üzere Yurtdışı Charter Uçuşları planlanmış, Havalimanınca söz konusu uçuşlar için uygunluk verildi'' denildi.

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya bölgesindeki turizmciler, bu kararın bölge turizmi için önemli olduğunu, turizmcilere adeta 'can suyu' verildiğini söyledi.

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