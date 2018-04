Romanlar mehteran takımı kurup iş sahibi oldu

SAMSUN'da, Roman vatandaşların 2,5 yıl önce kurduğu mehteran takımı, kendileri için kazanç kapısı oldu. Hem Samsun’da hem de kent dışında çeşitli etkinliklerde yer alan Roman Mehteran Takımı’nın üyeleri, ilgilerden kendilerine gerekli desteğin verilmesini istedi.

Canik ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar, 2,5 yıl önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen meslek edindirme kursuna katılıp 3 ay eğitim aldıktan sonra 'Roman Mehteran Takımı'nı kurdu. 37 kişiden oluşan ekibin baş davulcusu Arif Çavdar'ın down sendromlu oğlu Furkan Çavdar da mehter takımında davul çalmaya başladı. Her biri birçok enstrüman çalabilen Romanlar, mehter marşları ile ilgili eğitim alıp, marşları da çalmaya başladı. Mehteran Takımı, hem Samsun'da, hem de diğer illerde çeşitli organizasyonlara katılmaya başladı. Romanlar, mehteran takımı ile yeni bir iş ve kazanç kapısı elde etti.

Mehter Başı Ömer Gezginci, ekip üyelerinin her birinin birden fazla enstrüman çalıp müzik alanında çalışmalar yaptığını söyleyerek, "Biz aslında mehter takımını kurmakta geç bile kaldık, daha önce yapabilirdik. Romanlar, biliyorsunuz renkli insanlardır, müzik ve dansta yeteneklidirler. Şu an 17 mehter marşını çalıyoruz. Samsun'da çeşitli etkinliklere katılıyoruz, il dışından talepler oluyor, oralarda gidip gösteri yapıyoruz. Çok da güzel bir ilgi var. Osmanlı dönemine ait bir değeri biz bugün yaşatıyoruz. Kendi çabamızla bir şeyler yapmak istiyoruz. Bize destek verilmesini, sahip çıkılmasını istiyoruz. İnsanlar sadece 'Romanlar güler, eğlenir' diye düşünüyorlar, ancak bir insan iş sahibi olursa, akıllı bir geçim sağlar. Mehter takımındaki herkesin ailesi, çocukları var, herkes ev geçindiriyor. Biz kendi yeteneğimizi bir işe çevirdik, mehter takımını kurduk, ilgililerden bize gerekli desteği göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca yetenekli çocuklarımıza da Mehteran takımı için eğitim veriyoruz. Ama onlara önce okula gidin, sonra sizi mehterana alırız diyoruz" diye konuştu.

Mehteran takımı üyesi Muhammet Özbaskıcı da "Açılışlar, düğünler gibi programlar oluyor, bu tür organizasyonlara gidiyoruz. Mehteran takımı bizim için yeni bir iş imkanı oldu. Samsun'daki Roman mahallesinde böyle bir mehter takımı kurduk. Kentimizin de bize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Mehteran takımı üyelerinden Hamza Yarar ise, "Mehter takımında olmak çok zevkli ve gurur verici. Gittiğimiz yerlerde çok büyük ilgi görüyoruz. Marşları çalarken gururlanıyoruz. İnsanlar bizi alkışladıkça, gelip yanımızda fotoğraf çektirmek isteyince, gururumuz ikiye katlanıyor" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI