Roman müzisyenler, Roman aday için stüdyoya girdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - AK Parti’nin İzmir'de seçilebilecek sıradan milletvekili adayı gösterdiği Roman Cemal Bekle için şarkı hazırlandı. Emine Şenlikoğlu'nun 'Çingene' adlı romanının kahramanı, Roman müzisyen Serpil Özkasap'ın sözlerini yazdığı şarkıyı 'Çılgın Cemal' lakabıyla bilinen Cemal Yüktaşıyan düzenledi. Cemal Bekle, adına yapılan şarkıyı stüdyoya girerek, seslendirdi ve seçmenine 'Roman konservatuvarı kurma' sözü verdi.

Geçmiş seçimlerde İzmir'den 3 kez milletvekili aday adayı olan, ilk kez 1'inci bölge 4'üncü sıradan aday gösterilen Roman Cemal Bekle, Romanları sevindirdi. Cemal Bekle için stüdyoya giren Roman müzisyenler, 'Cemal Bekle Romanlara vekil oldu' isimli seçim şarkısı hazırladı. Sözleri, Emine Şenlikoğlu’nun 'Çingene' adlı romanının kahramanı, Roman müzisyen Serpil Özkasap’a ait olan bestenin düzenlemesini ise 'Çılgın Cemal' lakabıyla tanınan Cemal Yüktaşıyan (30) yaptı. Kendisi için şarkı yapan Roman müzisyenlerin bu tavrı karşısında duygulanan Bekle, stüdyoya girerek, seçim şarkısını müzisyenler ile birlikte seslendirdi.

Daha önce 3 kez aday olduğunu; fakat seçilemediğini anlatan Cemal Bekle, listeye bu kez 4’üncü sıradan girdiği için mutlu olduğunu söyledi. Roman mahallelerinde yıllardır vekil çıkması yönünde yoğun taleplerin olduğunu belirten Bekle, "Böyle bir temsiliyet bekleniyordu. Liste açıklanınca vatandaşlarımız da biz de son derece mutlu olduk. Sevgi beraberinde sorumluluk da getiriyor. Omuzlarımızdaki yükün farkındayız" dedi.

SEÇİM ŞARKISINI 9 SAATE YAZDI

Cemal Bekle'nin aday olduğunu duyunca çok sevindiğini ve hemen şarkı bestelediğini aktaran Roman müzisyen Serpil Özkasap ise, "1990 yılından beri Romanların toplum tarafından kabul edilmeleri için elimden geleni yaptım. 10 yıldan beri Cemal Bekle ile çalışıyorum. Kardeşimiz bizim. Duyunca çok sevindim. Yıllardan beri yaptığım dualar kabul oldu. Özellikle AK Parti'den Roman milletvekilinin çıkması için çok dualar ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkür ettim. Onun vekil adayı olmasını çok istedik ve bunun için çok çalıştık" diye konuştu. Bekle'nin aday olduğunu duyunca, 9 saat süren çalışma sonucu seçim şarkısını ortaya çıkaran ve verdikleri mücadelenin, şarkının sözlerine yansıdığını dile getiren Özkasap, şunları söyledi:

"Üzerinde 9 saat çalıştım, daha güzel bir şey olabilirdi; ama bu kadar oldu. Bu da içten gelerek oldu. Sesimize ses olacağına inanıyorum. Çok iyi yürekli bir çocuk, sözünün arkasında duran bir çocuk. Herkesin Cemal Bekle'yi desteklemesini istiyorum. Her partiden insanın, yılların vermiş olduğu dışlanmışlığın telafisi olarak Cemal Bekle'ye oy vermesini, desteklemelerini istiyorum. En büyük Roman, Recep Tayyip Erdoğan."

'AK PARTİ'DEN CEMAL'İ DE ANKARA'YA SİZ YOLLAYIN'

Serpil Özkasap'ın, yazarken, Cemal Bekle'nin 4 kez aday adayı olduğunu da vurguladığı şarkının sözleri şöyle:

"Sabırla koruk helva oldu helva oldu

Cemal Bekle Romanlara vekil oldu

Çok bekledik senelerce umudumuz Cemal Bekle

Kıskanmayın çatlamayın rakip diye ağlamayın

AK Parti'den Cemal'i de Ankara'ya siz yollayın

Yıllarca çok çalıştık kapı kapı dolaştık

Simit boyoz ayranla Ankara yollarında otobüste sabahladık

Üç dönemi atlattık sonunda Cemal Bekle'yi vekil yaptık

Derdimize derman olsun kalbimize dil olsun

AK Parti içinde bir vekil de Cemal Bekle olsun

İki kişi yan yana biri ak biri kara. Hiç boşuna bizim oylar, Cemal Bekle'nin sandığına"

'ROMAN KONSERVATUVARI' SÖZÜ

Cemal Yüktaşıyan da Cemal Bekle’yi 15 yıldır tanıdıklarını belirtti. 2015 seçimlerinde, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu için de seçim şarkısı yaptıklarını dile getiren Yüktaşıyan, şimdi de stüdyoya Cemal Bekle için girdiklerini kaydetti. Yüktaşıyan, "Cemal ağabey için güzel bir şarkı yaptık. Cemal Bekle, milletvekilliğini hak eden, kültürlü, okumuş, bilinçli, Romanların derdine derman olabilecek potansiyele sahip biri. Romanların sorunlarını Meclis’e iyi bir şekilde taşıyacağını düşünüyorum. En azından Roman müzisyenler için bir şeyler yapabilir. 'Roman Konservatuvarı' kurulması için çalışabileceğini söyledi. Roman sanatçıların daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağını söyledi" diye konuştu.

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