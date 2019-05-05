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Roman Mahallesi'nde Hıdırellez şenliği olmayacak

İZMİR'de, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez kutlamalarının en önemli adreslerinden olan Ege Mahallesi’nde Roman vatandaşlar bu yıl ramazan ayının başlangıcı olması nedeniyle etkinlik düzenlemeyecek. İzmir'de Hıdırellez...

Roman Mahallesi'nde Hıdırellez şenliği olmayacak
İZMİR'de, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez kutlamalarının en önemli adreslerinden olan Ege Mahallesi’nde Roman vatandaşlar bu yıl ramazan ayının başlangıcı olması nedeniyle etkinlik düzenlemeyecek.
İzmir'de Hıdırellez kutlamaları bu yıl sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle sınırlı kalacak. Kutlamaların her yıl coşkuyla yapıldığı ve Roman vatandaşların kültürel kıyafetlerle katıldığı gece Ege Mahallesi’nde düzenlenmeyecek. İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır, mahalle sakinlerinin ramazan ayının ilk günü olması ve sahura kalkılacak olması nedenleriyle böyle bir karar aldıklarını söyledi. Roman vatandaşların her yıl Hıdırellez kutlamalarına ayrı bir güzellik kattığını belirten Cıstır, mahalle sakinlerinin aldığı bu duyarlı kararla farklarını gösterdiklerini söyledi. Cıstır ayrıca her yıl fuar alanında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hıdırellez pikniğinin 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacağını ifade etti.

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