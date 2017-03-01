Roman çocuklarına AB destekli müzik eğitimi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE’de Romanlar Derneği (ROMDER) müzisyen yetiştirmek için Avrupa Birliği’nin 150 bin euroluk desteğiyle ‘Geleceğimiz Müzik’ projesini hayata geçirdi. Romanlar için rol model olan Balık Ayhan, kursun ilk gününde Roman çocuklarına başarı hikayesini anlatarak, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını öğütledi.

Edirne Romanlar Derneği, Roman çocuklarına iş sahası kazandırmak ve meslek edindirmek amacıyla Avrupa Birliği’nin 150 bin Euro destek verdiği ‘geleceğimiz müzik’ adıyla hazırladığı projeyi hayata geçirdi. Keman, klarnet, davul, bateri, cümbüş, org, ud, zurna gibi müzik aletlerine yönelik nota bilgisinin de yer aldığı proje kapsamında 1 yılda 96 roman çocuğuna eğitim verilecek.

İLK DERS BALIK AYHAN’DAN

Proje tanıtımına katılan 'Balık Ayhan' olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, Roman çocuklarına yaşamlarından kesitler vererek başarı hikayesini anlattı. Çocuklara alkol, sigara ve uyuşturucudan uzak durmalarını öğütleyen Küçükboyacı, çocuklara darbuka dersi verdi.

"HAYATA 5-0 MAĞLUP BAŞLIYORUZ"

Romanlar'ın dışlandığını ve güçlüklerle karşılaştığını anlatan Ayhan Küçükboyacı, projeyi desteklediğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Roman çocuklarına böyle bir proje hazırlanmasını sonuna kadar destekliyorum. Toplum bize hep senin ne işin var siyasette, ne işin var politikada demiş. Hep dışlanmışız. Biz Beyoğlu’na çıkarken inanın buna 5 sıfır mağlup çıkıyorduk. Eğitimsizlik rengin kara, romansın. Utanıyorum bunları saymaya. Artık kardeşlerimizde artı 5 ile gelsin istiyorum ve bu projeyi destekliyorum. Ayrıca içki ve uyuşturucudan uzak durmalarını istiyorum."

GÜYÜMGÜLER: AMAÇ MÜZİSYEN YETİŞTİRMEK

Projedeki amaçlarının roman çocuklarının eğitimli birer müzisyen olmaları sağlamak olarak özetleyen Edirne Romanlar Derneği Başkanı Erdem Güyümgüler şunları söyledi:

"Programımızın sonunda nota bilgisi olarak istihdam etmelerini istiyoruz. Nota bilgisi olmayan müzisyenler düğün çalıyor. Düğünlerden başka işlerde ekmek yemeleri çok az oluyor. Ama nota bilgisini öğrendikleri zaman müzisyen oluyorlar. Aynı zaman iyi sanatçılarla çalışma fırsatı buluyorlar. Bizim buradaki eksikliğimiz nota bilgisi. Babadan oğla geçen müzik kulaklarımıza beşikte başlıyor. Buradaki amacımız roman çocuklarımızın müziğin notasını öğretirken bir Ayhan ağabeyleri bir Mustafa Sayan gibi üstatlarda olmasını bekliyoruz."

KURS 1 YIL SÜRECEK

Edirne Romanlar Derneği binasında 96 kursiyere 8 farklı müzik aletinde 1 yıl süreyle eğitimler verilecek. Ayrıca Roman çocuklarının ulaşım ve yemek ihtiyaçları da proje kapsamında karşılanacak. Kursu bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika dağıtılacak.

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