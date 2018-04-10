Roman çocuklar, emniyet müdürüne bilye hediye etti

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıl dönümü nedeniyle Roman çocuklar, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç’ı ziyaret edip, ‘uğurlu’ saydıkları bilyelerini hediye etti.

Bandırma’da faaliyet gösteren Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği Başkanı Eyüp Demirezen ve dernekte eğitim gören 15 Roman çocuk, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç’ı ziyaret etti. Çocuklar ziyarette ‘uğurlu’ saydıkları bilyelerini Kılıç’a hediye etti. Bilyeler için çocuklara teşekkür edip, meyve suyu ve tatlı ikram eden Kılıç, mahalleye gelerek çocuklarla bilye oynama sözü verdi. Kılıç, “173 yıldır teşkilatımızın kuruluşunu kutluyoruz. Bir gün sizin mahalleye gelerek bilye oynayalım. Dileğim, sizlerin arasından polisler, doktorlar, mühendisler, sanatçılar çıksın” dedi.



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