Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

Roman ailelerden turizme sepetli katkı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki, Roman ailelerin yaşadığı 2 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nin neredeyse her evinde sepetçilik yapılıyor. Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, yapılan el emeği...

Roman ailelerden turizme sepetli katkı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki, Roman ailelerin yaşadığı 2 bin 500 nüfuslu Ilıcabaşı Mahallesi'nin neredeyse her evinde sepetçilik yapılıyor. Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, yapılan el emeği ürünlerin Türkiye'nin turistlik il ve ilçelerinde satıldığını söyledi.
Ilıcabaşılı Romanlar, sokaklarda ve kaldırımlarda kargı ve söğüt dallarını işleyerek sepet yapıyor. Sokak ve caddeleri adeta bacasız birer fabrika gibi kullanan Roman vatandaşlar, üretime 7'de 70'e katkı sağlıyor. Kışın hiç durmadan turizm sezonuna hazırlanan Romanlar, yeni sezon için hazır olduklarını söyledi.
Her alanda aralıksız çalıştıklarına değinen Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 500 Roman vatandaşın yaşadığını, yüzde 80'inin sepetçilikle geçindiğini, bir kısmının çiçekçilik, bir kısmının müzisyenlik ve hurdacılıkla uğraştığını belirterek, "Burada üretilenler tüm ürünler, Türkiye'deki sahil bölgelerine gidiyor. Sepetçilikle ilgili bu sezon çalışmalarına başladık. Sezon için de her türlü hazırlığımızı yaptık. İl ve ilçelerdeki otellerden talep bekliyoruz" dedi.
607 HANEDEN 500'Ü SEPETÇİLİK YAPIYOR
Her evde mutlaka sepetçilik işini yapan birinin olduğuna vurgu yapan Aydeniz, "Mahallemizde 607 hane var. Bunlardan 500'ünde bu sepetçilik yapılıyor. Yaptığımız ürünlerden en çok market sepetleri, plaj şemsiyeleri, koltuklar, masalar, piknik sepetleri, ekmek sepetleri ve nişan sepetleri gibi müşterinin isteği doğrultusunda talebi karşılıyoruz. Her evde bu işi sürdürüyoruz ve yapıyoruz. Sepetçiliğimizin yanı sıra aynı zamanda çok çeşitli şekilde heykeller bulunmakta. Bunları da tamamen kendimiz yapıyoruz. Ateşle camı birleştirerek cam boncuk yapıyoruz. Buradaki insanların geçim kaynağı bunlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314