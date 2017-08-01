Roket yaparken elleriyle bir gözünü kaybeden Altuğ'un tedavisi sürüyor

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' için evinin balkonunda roket hazırlarken patlamada 2 eli ve 1 gözünü kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık, ortopedi servisinden taburcu edilerek, göz tedavisi için göz hastalıkları servisine alındı.

Antalya'da Gökyüzü Gözlem Şenliği için 24 Temmuz gecesi evinin balkonunda roket hazırlarken yaşanan patlamada 2 elini ve sol gözünü kaybeden Altuğ Özışık'ın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndaki tedavisi tamamlandı. Bugün taburcu edilen Altuğ Özışık göz tedavisi için Göz Hastalıkları Anabilim Dalı servisine alındı. Altuğ Özışık’ın göz servisinde Doç.Dr. H. Deniz İlhan tarafından takip edileceği belirtildi. Özışık’ın göz servisinde bir süre kontrol altında tutulacağı kaydedildi. Sol gözü için enfeksiyon tehlikesine karşı önlemler alınan Özışık’ın tedavisinin ardından taburcu edileceği belirtildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, 4 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında balkonda roket yapmaya başladı. Bu sırada meydana gelen patlamada, Altuğ Özışık, yanında bulunan babası Tuncay Özışık ile annesi Hatice Özışık yaralandı. 2 eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı anne ve baba da aynı hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. 2 elini bileğinden kaybeden Altuğ Özışık, sol gözünü de kaybetti.

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