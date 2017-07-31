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Roket yaparken 2 eliyle gözünü kaybeden Altuğ, yarın taburcu oluyor

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da gökyüzü gözlem şenliği için evinin balkonunda roket hazırlarken patlamada ellerini ve bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık, yarın taburcu edilecek. Antalya'da Gökyüzü Gözlem Şenliği...

Roket yaparken 2 eliyle gözünü kaybeden Altuğ, yarın taburcu oluyor

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da gökyüzü gözlem şenliği için evinin balkonunda roket hazırlarken patlamada ellerini ve bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık, yarın taburcu edilecek.
Antalya'da Gökyüzü Gözlem Şenliği için 24 Temmuz gecesi evinin balkonunda roket hazırlarken yaşanan patlamada 2 elini ve sol gözünü kaybeden Altuğ Özışık'ın, uzuv kaybı dışında hiçbir sağlık sorunu kalmadığı belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özcanlı, Altuğ Özışık'ın durumunun iyi olduğunu, sol gözü için enfeksiyon tehlikesine karşı önlemlerin alındığını, hastayı yarın taburcu edeceğini söyledi.
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Burak Bilgin ise Altuğ Özışık'ın patlamadan kaynaklı sol göz kaybının tüm müdahaleye karşın önlenemediğini, ancak gözün küresel bütünlüğünün sağlandığını belirtti. Doç. Dr. Bilgin, "Göz duvarında ciddi hasar vardı. Patlama neticesinde oluşan delik kısımlar dikilerek bütünlük sağlandı" dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, 4 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında balkonda roket yapmaya başladı. Bu sırada meydana gelen patlamada, Altuğ Özışık, yanında bulunan babası Tuncay Özışık ile annesi Hatice Özışık yaralandı. 2 eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı anne ve baba da aynı hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. 2 elini bileğinden kaybeden Altuğ Özışık, sol gözünü de kaybetti.

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