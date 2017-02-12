Rögara düşen görme engelli Boz: Hukuksal anlamda ne gerekiyorsa yapılacak...



Uğur AYAZSIN / İSTANBUL () - ATAŞEHİR'de dün akşam kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düşerek yaralanan yüzde 90 görme engelli Serkan Boz Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağ bacağında parçalı kırık tespit edilen Boz'un bacağı alçıya alındı. Boz, İstanbul'un ortasında rögar kapağının olmamasının hoş olmadığını belirterek "Hukuksal anlamda ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

"İKİNCİ ADIMI ATMAYA FIRSAT KALMADI, DÜŞTÜM"

Halen hastanenin ortopedi servisinde tedavi gören Boz olayla ilgili, "Kapağı yoktu. Araçtan indim bir adım attım, ikinci adımı atmaya fırsat kalmadı, düştüm. Siyah bir poşetle kapalıymış. Fark etmedim, bastım içine düştüm. İyi hissetmiyorum. Hem moralim bozuk, hem de İstanbul, Ataşehir'in ortasında rögar kapağının olmaması hoş durum değil. Yüzde 90 görme engelliyim" dedi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Olayın olduğu yere arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiğini belirten Boz, “Arkadaşlarımla beraberdim. Aracı kenara çektik muhabbet edecektik. Onlar sol taraftan indi, ben de sağ taraftan. Onlar da ben de fark etmedik, düştüm içine" şeklinde konuştu. "Olayla ilgili hukuksal bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz? " sorusuna Boz, "Tabi ki düşünüyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak hukuksal anlamda..." diye cevap verdi.

RÖGAR KAPAĞI TAKILDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) görevlileri saat 13.00'de görme engelli Serkan Boz'un içerisine düştüğü rögarın kapağını taktı.



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