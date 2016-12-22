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Rockçı imamdan tayine dava

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde kurduğu rock müzik grubu ve söylediği şarkılar nedeniyle 'Rockçı imam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, Balıkesir'e memur olarak atandı. Tüzer, yürtmenin durdurulması...

Rockçı imamdan tayine dava

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde kurduğu rock müzik grubu ve söylediği şarkılar nedeniyle 'Rockçı imam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, Balıkesir'e memur olarak atandı. Tüzer, yürtmenin durdurulması ve atamanın iptali için  dava açtı.
Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile 'Firock' adlı grup kurarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de 'Rockçı imam', yurtdışında ise 'Rock N İmam' adıyla tanınmaya başlayan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye'nin yanı sıra 2014 yılında ABD'de konser verdi. Tüzer, son olarak bu yıl nisan ayında Portekiz'in Porto kentinde 3 gün arka arkaya sahneye çıktı.
BALIKESİR'E ATANDI
Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'basına açıklama yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak Balıkesir'in Karesi İlçesi Müftülüğü'ne memur olarak atandı.
KARARA İTİRAZ ETTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 Eylül 2016 tarihli personel hareketleri yazısıyla memurluk görevine getirilen Tüzer, yeni görevine başladı. Ardından izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Tüzer, yargıya başvurduğunu ve sonucunu beklediğini söyledi.

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