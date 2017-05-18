Robot yarışmasında kısıtlı olanaklara rağmen üçüncü oldular

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 11 ülkeden 500'e yakın öğrencinin 2 bin 828 robot ile katıldığı 'Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda, Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üçüncü oldu.Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen eğitim yılında okulun Elektronik Bölümü'nde ' Robotic takım' kuruldu. Elektrik-Elektronik Alanı öğretmen ve öğrencilerin istekleri ve çalışmaları sonucu ve çalışmalarına başlayan Robotic Kulubü'ndeki öğretmen ve öğrenciler 4 aylık çalışma ile okulda 12 ayrı robot yaptı. Öğrencilerin yoğun çabası bu yıl katıldıkları yarışmalarda peş peşe başarı getirdi.Boş buldukları her anı değerlendiren öğrenciler bu yıl 25-26 Mart tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen ‘Yıldız Robocon (Yıldız Robotics Contest)’ yarışmasında serbest kategoride “S.O.M.A 1.0” isimli robotla 2'nci oldu. Öğrenciler bunun ardından 7-9 Nisan tarihlerinde İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen; İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları (İTÜRO) yarışmasında serbest kategoride 'Gelişmiş Maden Robotu' ile birinci oldu.

KONYA'DA ÜÇÜNCÜLÜK

Hedeflerini giderek büyüten öğrenciler, Konya'da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'nın katıldığı törenle başlatılan Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 11 ülkeden 500'e yakın öğrencinin 10-12 Mayıs tarihlerinde 12 kategoride katıldığı '11'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması'ndaki 850 robotun kullanıldığı Mini Sumo kategorisinde de yarışmak istedi. Okul yöneticileri ve öğrenciler Konya'ya nasıl gideceklerini kara düşünürken, başvuru yapılan Avcılar Belediyesi'nden kendilerine araç tahsis edildi. Konya'ya giderek 3 gün süren yarışmaya kaldıkları yerde gece de çalışarak hazırlanan öğrenciler, rakipleri olan devlet ve özel üniversiteli ağabey ve ablalarının yanı sıra özel okuldaki rakipleri ile kıyasıya çekişti. Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Tesla' isimli robotla, Özel Şişli Terakki Lisesi, ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ardından 3'lük elde etti.

Okul Müdürü Erol Gündoğdu, özveri ile çalışarak peş peşe başarılar elde eden, birçok üniversite ve özel lisedeki rakiplerini geride bırakan öğrencilerini kutladı ve kendilerine destek veren Avcılar Belediyesi ve Okul Aile Birliği üyelerine teşekkür ederken, "Robot çalışmaları maliyetli bir iş. Öğrencilerimiz kısıtlı olanakları ile bu başarıları elde etti. Gençlere olanak sağlandığı taktirde yurt içi ve dışındaki bir çok yarışmalarda başarılara imza atabileceklerini gösterdi" dedi.



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