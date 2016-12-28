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Roboski'de hayatını kaybedenler beşinci yılında anıldı

Özgür EREN/İSTANBUL, () - İNSAN Hakları Derneği üyesi bir grup, Roboski'de hayatını kaybedenleri anmak için toplanarak oturma eylemi yaptı. Eylem, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu siyah balonların gökyüzüne bırakılmasıyla...

Roboski'de hayatını kaybedenler beşinci yılında anıldı

Özgür EREN/İSTANBUL, () - İNSAN Hakları Derneği üyesi bir grup, Roboski'de hayatını kaybedenleri anmak için toplanarak oturma eylemi yaptı. Eylem, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu siyah balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi

Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda 18.30'da toplanan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi (İHD) üyesi bir grup, beşinci yılında Şırnak'ın Uludere ilçesi Roboski köyünde 34 kişinin hayatını kaybettiği olayı andı. Roboski'de hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı yere seren eylemciler sloganlar attı. 5 dakikalık oturma eylemi yapan grup adına Mine Nazari tarafından basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Kalıcı barış ve adaleti getirecek bir yol ancak barışın sesini çoğaltmakla mümkün olabilir. Roboski'deki masumların haklarını aramak bizlerin vazgeçilmez görevidir. Roboski halkının mücadelesini selamlıyoruz. Sorumluların yargı önüne çıkarılarak hesap sorulmasını istiyoruz." denildi.

Eylem, grup üyelerinin ellerindeki siyah balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

(FOTOĞRAF)

 

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