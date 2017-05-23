Rize’nin yuksek kesiminde kar yağışı

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), () - RİZE'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde kar yağışı başladı.
Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi, Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı Geçidi'nde ulaşımında aksamalar yaşandı. İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, kaydettiği kar yağışı görüntülerini ‘23 Mayıs’ta kar yağıyor’ ifadeleri ile sosyal medya hesabında paylaştı.
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