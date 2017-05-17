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Rize’de Suriyeli dilencilere operasyon

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de, küçük yaşta çocukları dilendiren Suriyeli ailelere yönelik operasyon yapıldı. Zabıtayı gören çocuklar ekiplerden kaçmaya çalıştı. Rize Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta ekipleri, Atatürk...

Rize’de Suriyeli dilencilere operasyon

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de, küçük yaşta çocukları dilendiren Suriyeli ailelere yönelik operasyon yapıldı. Zabıtayı gören çocuklar ekiplerden kaçmaya çalıştı.
Rize Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile kavşaklarda dilencilik yapıldığı yönünde aldığı şikayetler üzerine harekete geçti. 6 ayrı polis ve zabıta ekibi sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda dilencileri takibe aldı. Zabıta ekipleri, arkadan sessizce yaklaştığı dilenci çocukları yakaladığı sırada bazı çocuklar kaçarak uzaklaştı. Zabıtaya yakalanan bazı çocuklar da ağlayarak bırakılmalarını istedi. Toplanan dilenci çocuk ve kadınlar polis merkezinde işlemleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Bu arada polis, ailelerinin dilendirdikleri çocuklarını uzaktan takip ettiğini belirledi.

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