Rize’de içme suyu kaynağına kurulan HES törenle açıldı, çevreciler tepkili

Muhammet KAÇAR/ RİZE, () - RİZE’de yaklaşık 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Andon İçme Suyu Tesisleri üzerine yapılan Hidroelektrik Santrali (HES), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Türkiye'de ilk olan projenin karlı bir yatırım olduğunu ifade etti, çevrecilerin tepkilerine karşı, "Endişelenecek bir durum yok. Sadece suyun akış kuvvetinden yararlanılıyor" dedi. Projenin iptali istemiyle hukuk mücadelesi veren çevreci Kazım Delal ise yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Kaçak HES kuruldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Küçükçayır Köyü'ndeki Andon İçme Suyu Tesisleri'nde düzenlenen törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, HES'in yapımını üstlenen Smart Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansun ile davetliler katıldı. Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Türkiye'de bir ilk olan projenin yapımı için büyük mücadele verdiklerini belirterek, şehir şebeke suyundan elektrik üretecek santralin belediyeye önemli bir gelir getireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Su akar Türk yapar' ifadelerini hatırlatan Başkan Kasap, "Su akar Rizeli yapar' olarak bu sözü güncelliyoruz" dedi.

Andon HES Projesi kurdelenin kesilmesinin ardından hizmete açıldı. Törene katılanlar tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

"ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK"

HES projesi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 25 milyon liraya mal olan ve saatte 2.5 megavat elektrik üretecek olan projenin 3 bin hanenin elektriğini karşılayacak kurulu güce sahip olduğunu söyledi. Projenin yap-işlet-devret modeli ile yapıldığını ve ilk 2 yıl üretim gelirinin yüzde 5'i, daha sonraki yıllarda ise yüzde 35'inin belediyeye aktarılacağını anlattı. Başkan Kasap, içme suyu üzerine HES yapımına yönelik kamuoyundaki eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Dünyada uygulanan bir sistem. Türkiye'de ilk olduğu için bazı tartışmalar olabilir. Ülkemizdeki bu uygulama ilk olduğu için kanun ve yönetmenliklerin de çıkarılmasına biz de katkı verdik. Su, arıtma tesisine gelmeden önce çark sistemini çeviriyor. Buradan çıkan su arıtmaya, ardından klorlamaya, oradan da şebekeye veriliyor. Suda her hangi bir mineral kaybı olmuyor. Endişelenecek bir durum yok. Suyun akış kuvvetinden yararlanılıyor. Karlı bir yatırım oldu."

ÇEVRECİ KAZIM DELAL : KAÇAK HES KURULDU

Andon İçme Suyu Tesisleri'ne su sağlayan Andon Deresi'ne kurulan HES projesi için hukuk mücadelesi veren çevreci Kazım Delal de, açılışı yapılan projeye tepki gösterdi. Rize İdare Mahkemesi'nin proje ile ilgili iptal kararı verdiğini hatırlatan Delal, itiraz üzerine kararı bozan Danıştay'ın bölgede bilirkişi keşfi yapılmasını istediğini, ancak bu süreç beklenmeden projenin bitirilerek açıldığını söyledi. İçme suyu üzerine HES olmayacağını anlatan Delal, "Milletin içeceği bir temiz su kaldı. Onun da üzerine kaçak HES kuruldu. Kaçak bir çay ocağı açtırmayan belediye kaçak HES açıyor. Ne büyük bir başarı! İçme suyuna HES olur mu? Bu milletin tam içeceği kıvamdaki suyu makinelerden geçirerek millete vereceksiniz. Bu millet içsin diye bu suyu verdik. Bu milletin yakasını da suyunu bırakın. Hiçbir şekilde burada elektrik üretemezler. Bu tesis kaçaktır" dedi ve konuyla ilgili şikayetlerde bulunacağını ifade etti.

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