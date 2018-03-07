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Rize’de bir köy heyelan nedeniyle boşaltılıyor

RİZE’nin Köprülü köyünde son bir yılda meydana gelen heyelanlar nedeniyle yerleşim yerleri, yollar ile tarım arazileri kaymaya başladı. Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin teknik inceleme yaptığı köyde 150 haneden, 73'ünün boşaltılmasına...

Rize’de bir köy heyelan nedeniyle boşaltılıyor
RİZE’nin Köprülü köyünde son bir yılda meydana gelen heyelanlar nedeniyle yerleşim yerleri, yollar ile tarım arazileri kaymaya başladı. Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin teknik inceleme yaptığı köyde 150 haneden, 73'ünün boşaltılmasına karar verildi. Vatandaşlar evlerini tahliye etmeye başladı.
Rize’de son bir yılda şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yerlerin başında 150 haneli  800 nüfuslu Köprülü köyü geliyor. Toprak kaymalarının yaşandığı köyde yerleşim yerleri, yollar ile tarım arazileri kaymaya başladı. Duvarları çatlayan, temelleri kayan evde hasar oluştu. Köylülerin çoğu yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini boşalttı. Köyde giderek artan kaymalar üzerine AFAD ekipleri teknik inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, heyelanlı sahada ikametin risk taşıdığı ve buna izin verilmemesi gerektiği belirtilerek, bölgede drenaj, fore kazık ya da yatay sondaj uygulamasının yapılamayacağına yer verildi.
73 EV BOŞALTILDI
Rapor üzerine, köyün zemininde kaymalar yaşadığı ve bunun sürmesinin beklendiği köyde 150 haneden, 73'ünün boşaltılmasına karar verildi. Vatandaşlar evlerini tahliye etmeye başladı. Yıllardır yaşadıkları köylerinden ayrılarak şehir merkezlerinde kiralık evlere taşınmak zorunda kalan, köyüller üzüntü yaşıyor. AFAD ekipleri evlerini boşaltan köylüler için güvenli bir bölgede afet konutu inşa edileceğini ve hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.
‘ÇATLAKLAR BÜYÜDÜ’
Evini heyelan riski nedeniyle boşaltan Kemal Bozkurt, yaşanan doğal afetlerden sonra şehre taşınmak zorunda kaldığını belirterek “Her geçen gün topraktaki çatlaklar büyüdü. Arazilerde, yollarda kaymalar var. Devlet tarafından boşatma kararı verildi, bizde evimizden çıktık. Beklentimiz devletimiz bizi mağdur etmesin. Bize süreçle ilgili bilgi verilmesini bekliyoruz. Bunlar yapılması gereken şeyler. Rize Milletvekili Hasan Karal bizimle ilgileniyor. Benim çocukluğum bu köyde geçti. Annem, babam 80 yaşında şehirde dört duvar arasında yaşamaya başladılar. Bağı bahçeleri burada” dedi.
KÖYÜMÜZÜ TERK ETMEK İSTEMİYORUZ’
Köydeki vatandaşların kurduğu ve köyün eski adını taşıyan Fosalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Başkanı Temel Ali Uzun da köylerini terk etmek istemediklerini belirterek şöyle dedi:
"Bizim köyümüz 300 yıllık bir tarihe sahip. 200 yıl önce bu köyden öşür vergisi ödeyenlerin listesi var. Bizim köyümüzün tarihi çok eskidir. Atalarımız bu köyde doğdu, büyüdü, yaşadı. Mezarlarımız buradadır. Devletimizin bugünkü imkanlarına baktığımızda bu konuda önlemler alabileceğini düşünüyoruz. Köyümüzü terk etmek istemiyoruz” diyerek heyelan risklerine karşı önlem alınmasını istedi.
‘EVLERİ BOŞATACAKLAR AMA NE YAPACAKLAR ?’
Köprülü Köyü Muhtarı Ekrem Paşalı ise köylerinde 73 hanenin boşaltılmasına karar verildiğini belirterek "Köyümüzün yarısı boşaltılmış oluyor. Vatandaşlar evlerini boşatacak ama ne yapacaklar? Afet evleri yapılacağı söyleniyor ama kimse bu köyden kalıcı ayrılmak niyetinde değil. Önümüzdeki günlerde yetkililerle oturarak bir yol haritası çizmek istiyoruz" dedi. 

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