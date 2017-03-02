Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende...

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende protokol üyeleri ve vatandaşlar el ele tutuşarak horon oynadı.
Rize Valiliği önündeki törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap anıta çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajlarının okunduğu törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 99 yıl önce Rus işgalinden kurtulan Rizelilerin, İstiklal harbinde batı cephesinde de başarılı mücadeleler verdiğini dile getirdi. Halk oyunu ekiplerinin gösterisi ile devam eden kutlamalarda Vali Erdoğan Bektaş ile protokol üyeleri ve çok sayıa kişi el ele tutuştu, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.