Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende protokol üyeleri ve vatandaşlar el ele tutuşarak horon oynadı.

Rize Valiliği önündeki törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap anıta çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajlarının okunduğu törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 99 yıl önce Rus işgalinden kurtulan Rizelilerin, İstiklal harbinde batı cephesinde de başarılı mücadeleler verdiğini dile getirdi. Halk oyunu ekiplerinin gösterisi ile devam eden kutlamalarda Vali Erdoğan Bektaş ile protokol üyeleri ve çok sayıa kişi el ele tutuştu, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

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