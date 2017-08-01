Rize yaylalarına turist akını

Muhammet KAÇAR / ÇAMLIHEMŞİN(Rize), () - RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde eşsiz güzellikteki yaylalar yaz sıcaklarından bunalan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bölgeye bu yıl Rus turistler de ilgi göstermeye başladı.

Çamlıhemşin İlçesi'nde Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi ile Kaçkar Dağları Milli Parkı ve bölgedeki çok sayıda yayla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle sıcaktan bunalanlar serin havaların hakim olduğu yaylaları tercih ediyor. Bölgede Ayder Yaylası'nın yanı sıra doğal güzelliği ile öne çıkan Sal ve Pokut Yaylaları da en çok ziyaret edilen yaylalar arasında yer aldı. Fırtına Vadisi boyunca tarihi kemer köprüleri ziyaret eden turistler yaylalarda yaşayan bölge halkının tulum eşliğinde söylediği ezgileri dinliyor, oynanan horonlara eşlik ediyor.

ARAP TURİSTLER İLK SIRADA, RUSLAR DA GELDİ

Bölgeyi en çok ziyaret eden yabancıların başında Körfez ülkelerinden gelen turistler yer alıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Rus turistlerde bu yıl bölgeyi ziyaret edenler arasında yer aldı. Bölgeye gelen bir grup Rus turist kafilesi Pokut Yaylası'na çıktı. Yaylalarda trekking yapan turistler yöresel yemeklerin tadına bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Gün boyu yaylalarda dolaşan turistler geceleri bölgedeki pansiyonlarda konaklıyor.

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