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Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor 

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü,  Rize ve  Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.  Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Artvin’in kuzey ilçelerinde...

Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor 

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü,  Rize ve  Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. 
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Arhavi) kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

 

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