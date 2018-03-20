Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor 

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Arhavi) kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.