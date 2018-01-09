Rize ve Artvin çevrelerindeki kuvvetli yağışlara dikkat

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde başlayacak olan sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde Rize'nin Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olmasının beklendiğini açıkladı.