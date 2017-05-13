Rize Emniyeti CD hazırlattı, yöre şivesiyle uyardı: Hatali sollama, belani bulma

Muhammet KAÇAR/RİZE () - RİZE Emniyet Müdürlüğü, trafik kurallarına dikkat çekmek için ilginç bir girişimde bulundu, Karadeniz türkülerinin yanı sıra yöre şivesiyle seslendirilen esprili uyarıların da yer aldığı albüm hazırlatarak sürücülere dağıttı. Albümde, 'Hatali sollama, belani bulma', 'Uymazsan trafik kuralina, uydururlar hazir olan imama' gibi uyarılara yer verildi.

Albümün Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlandığını belirten Rize Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, sürücülere trafik kurallarını da içeren ilginç mesajları da yöre şivesiyle ilettiklerini anlattı, "Karadeniz türküleri kıpır kıpır, insanın içini kaynatan, harekete geçiren türküler. CD'yi taktıkları zaman hem bu türkülerle uykuları gelmeyecek, geldiğinde de mesajlarla uyarılacaklar" dedi.

Albümde, 12 Karadeniz türküsünün yanı sıra şu ilginç uyarılar yer aldı:

'Açmadan kontak kemeruni tak', 'Can insana emanettur, alkollü surmek ihanettur', 'Aşiri hiza dikkat, kaybolan şey hayat', 'Yorgun cikma yola, dinlen ver bir mola', 'Hatali sollama, belani bulma', 'Hizini azalt, omruni uzat', 'Uymazsan trafik kuralina uydururlar hazir olan imama.'

ALBÜMLER DAĞITILDI

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Alay Komutanı Albay Semih Coşkun ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Aydın, daha sonra da Alipaşa Mahallesi'ndeki trafik ve asayiş uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret etti. Protokol üyeleri, polis ekiplerinin durdurarak denetlediği araçların sürücülerine CD'leri verdi.

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