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Rize'deki çay tarlasına ziyaretçi akını

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE'nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen yayılan çay tarlası,...

Rize'deki çay tarlasına ziyaretçi akını

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), () - RİZE'nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen yayılan çay tarlası, ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en önemli geçim kaynakları arasında çay tarımı, bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor. Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen gün yayılan çay tarlası ziyaretçilerin akınına uğruyor.  Yerli- yabancı turistler çay tarlasında fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.
Çay tarlası sahibi Kenan Çiftçi, hergün onlarca ziyaretçinin tarlayı görmeye geldiğini belirterek "İlgi çıok fazla. Herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Buda beni mutlu ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

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