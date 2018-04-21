Rize'de yaylaya çıkanlara kar sürprizi

RİZE’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Badara Yaylası ve Ovit Dağı beyaza büründü. Hafta sonunu bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar da nisan ayı sonunda gelen kar ve manzaranın keyfini çıkardı.

Karadeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yüksek kesimlere kar yağdı. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı ve Çamlıhemşin ilçesindeki 1800 rakımlı Badara Yaylası’na nisan ayında yağan kar bölgede yaşayanları ve hafta sonu ziyaretçilerini şaşırttı. Dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini sürdüren kar yağışıyla ormanlık alanlar da beyaza büründü. Hafta sonunu yaylada geçirmek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarıyla geldikleri bölgede yol kenarında durarak nisan ayı sonunda yağan karın oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı yöre sakinleri de kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı.

Badara Yaylası’na nisan ayında yağan karın kendilerini şaşırttığını ifade eden Fatma Keskin, “Bugün 21 Nisan. Normalde 1 Nisan şakası olurdu ama bu kar 21 Nisan şakası oldu bize. Mart ayında normalde gördüğümüz karı bu aylarda nadir görüyorduk. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz” dedi.

Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekipler kar temizleme çalışması başlattı, sürücüleri ise yolda buzlanma ihtimaline karşı araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.



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