Rize'de, yayla dolunun ardından beyaza büründü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası, dolunun ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Çamlıhemşin'e 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte, Topluca köylülerinin kullandığı Didingola Yaylası'nda, sabah saatlerinde dolu etkili oldu. Dolu ile birlikte yeşil örtü ile kaplı yayla, beyaza büründü. 5 dakika süren dolu, yerini yağmura bıraktı. Yaylacılar, cep telefonları ile o anları kayda aldı.



