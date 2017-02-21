Rize'de tahtayla kayan köylüler Snowboard ustası oldu

RİZE'de helikopterli kayak sporu Heliski tutkunlarına özenen ve dedelerinin kaymak için kullandığı tahtalarla yeniden kayağa başlayan İkizdere İlçesi Meşeköy Köyü sakinleri işi ilerleterek Snowboard'a geçiş yaptı. Profesyonel kayakçılara taş çıkartan köylüler artık, karla kaplı dik ve zorlu parkurlarda nefes kesen kayak gösterileri yapıyor.PROFESYONEL KAYAKÇILAR GİBİKaçkarlar'da 10 yıl önce helikopterli kayak sporu Heliski'nin başlamasının ardından profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy Köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarmış, köyün eski adını kullanarak 'Petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. 7’den 70’e herkesin kayak yaptığı ilk yıllarda düşen, takla atan ve ayakta kalmakta zorlanan köylüler zamanla tahtalarla ustaca kaymayı öğrendi. Köyde işi ilerleterek Petranboard'dan Snowboard’a geçiş yapan yöre sakinleri, geçen sürede zorlu yamaçlarda profesyonel kayakçılara taş çıkartırcasına kaymaya başladı."İLERİDE OLİMPİYATLARA BİLE KATILMAK İSTİYORUZ!"Meşeköy Köyü sakinlerinden Hızır Havuz, köyde 300 yıldır tahtalarla kayak yapıldığını belirterek, köylerinde tahtalarla kayağın bir gelenek haline geldiğini belirtirken, şöyle dedi:"10 yıl önce Heliski kayakçıları bölgeye gelince bizde tahtalara yeniden kayağa başladık. 'Snowboardla kayabilir miyiz?' diye düşündük ve kısa sürede kaymayı öğrendik. Köyde birçok kişi Snowboard alarak kaymaya başladı. İleride bir spor kulübü kurarak yarışlara, hatta olimpiyatlara bile katılmak istiyoruz.""ÇOK ZEVKLİ"Reşat Kahraman da 3 yıldan bu yana tahtalarla kaydığını belirterek, "Çok zevkli bir spor. Köyde büyüklerimiz çok eski yıllardan beri kayıyor. Ben yeni öğrendim. Şimdilik Snowboard'la kayamıyorum ama onu da öğreneceğim" dedi. Metin Kahraman'da, "Amatör olarak kayıyorum. Köyümüzde bu spor bir gelenek. Hepimizin öğrenmesi lazım. Tahta ile kaymayı iyice öğrendikten sonra ben de Snowboard'a geçmek istiyorum" diye konuştu.

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