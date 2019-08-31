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Rize'de sağanak, Karadeniz'de hortum
RİZE’de etkili sağanağın ardından, caddeler suyla kaplandı, Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu. Balıkçılar tarafından görüntülenen hortum, endişe yarattı. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi....
GENEL 31.08.2019, 09:24
RİZE’de etkili sağanağın ardından, caddeler suyla kaplandı, Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu. Balıkçılar tarafından görüntülenen hortum, endişe yarattı.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak sonrası caddeler sulara teslim oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini dükkan ve saçak altlarına atarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde etkisini yitiren sağanağın ardından Rize’de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak sonrası caddeler sulara teslim oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini dükkan ve saçak altlarına atarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde etkisini yitiren sağanağın ardından Rize’de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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